Cincinnati, Barty e Osaka ai quarti, eliminata la Halep

Sconfitta in 3 set per Simona Halep al 'Western&Southern Open' (cemento, montepremi di 6.056.280 dollari) in corso di svolgimento a Cincinnati. La tennista rumena numero 4 del mondo è stata eliminata negli ottavi di finale dalla statunitense Madison Keys col punteggio di 6-1, 3-6, 7-5. Nessuna sorpresa per Ashleigh Barty e Naomi Osaka. La giapponese n.1 del mondo si è imposta sulla tennista di Taipei, Su-Wei Hsieh, 7-6 (7-3) 5-7, 6-2, bene l'australiana Barty, 4-6, 7-5, 7-5 sulla estone Anett Kontaveit. Ai quarti anche Karolina Pliskova, n.3 del mondo, che ha eliminato la svedese Rebecca Peterson 7-5, 6-4. Stacca il pass per i quarti anche la statunitense Sofia Kenin, la n.22 del mondo ha avuto la meglio 6-3, 7-6 (7-3) sull'ucraina Elina Svitolina. © RIPRODUZIONE RISERVATA