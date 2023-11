Sinner, l'esultanza e la dedica alla telecamera dopo aver conquistato la finale: ecco cosa ha scritto

Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino. L'altoatesino ha battuto Daniil Medvedev, numero tre del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Al termine di una partita tirata, equilibrata e in cui fatali per il russo sono stati i tanti errori, sia con il dritto che con il rovescio, arrivati in fasi chiave della partita.

Dopo aver firmato il punto decisivo Sinner ha alzato le braccia al cielo accogliendo l'abbraccio del pubblico di Torino, che fin dal primo punto non ha mai fatto mancare il suo supporto. Al momento della consueta dedica alla telecamera, Jannik ha scritto: «Forzaaa!» accompagnando il messaggio con un cuore.

«E' stata una partita difficile e sicuramente non ce l'avrei fatta senza questo pubblico», ha detto a caldo Sinner, «ho cercato di essere più aggressivo, questo campo è molto veloce ed è difficile giocare contro Daniil. Ho trovato una buona continuità al servizio e sono riuscito a conquistare questa finale. Vedremo come andrà domani».