Sinner, ascolti record su Sky: 4,5% di share e secondo miglior risultato di sempre

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano, ma non solo in campo. Mentre l'azzurro batteva, per la prima volta in carriera, Novak Djokovic, Sky registrava il record di ascolti per un incontro di tennis.

Sinner-Rune, dove vederla e quando giocano il match delle Atp Finals: precedenti e ranking

Ieri sera il match delle Atp Finals di Torino, che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero uno del mondo, ha raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set.

Si tratta del secondo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Djokovic. Ottimi ascolti anche per gli studi pre e post gara, che hanno ottenuto rispettivamente 168 mila e 221 mila spettatori medi.