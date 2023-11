Sinner, ascolti record: la finale contro Djokovic è il match più visto nella storia del tennis italiano

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Dopo gli ascolti record segnati nella settimana delle Finals, anche la finalissima contro Novak Djokovic non è stata da meno. Il match è stato seguito infatti in tv da oltre 5 milioni di persone, 5 milioni e 493mila per la precisione, che si sono collegati su Rai 1 per tifare l'altoatesino, sconfitto in due set dal serbo, e hanno fatto segnate uno share del 29,5%. Sinner-Djokovic è quindi diventata la partita di tennis più vista della storia in Italia.

Sinner, le critiche di Barazzutti: «Troppo falloso in finale, era svuotato»

Agli ascolti sulla Rai si sono aggiunti anche i numeri, anche in questo caso alti, su Sky Sport. La finale è stata infatti seguita da 1 milione e 193mila persone, con uno share del 6,4% e 2 milioni e 278 mila contatti unici, con un picco di 1 milione e 406 mila spettatori a fine match.

Complessivamente quindi sono stati 6.686.000 italiani hanno guardato il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per uno share totale del 35,9.