Sinner, le critiche di Barazzutti: «Troppo falloso in finale, era svuotato»

«Questa è stata una grande settimana per Sinner, ha giocato un grandissimo torneo, quattro partite straordinarie, giocate veramente bene, dimostrando i suoi grandi progressi, la sua maturità e questa grande capacità di sostenere cinque giorni di pressione e soprattutto di giocare un tennis senza pausa, estremamente consistente, di altissima qualità, un tennis che è il tennis dei grandi campioni».

Djokovic ospite a sorpresa da Fazio: «Sinner? Diventerà il numero 1. Gli auguro cose bellisime, ma non quando gioca contro me...»

A dirlo è Corrado Barazzutti, ex tennista e ora allenatore, ai microfoni dell'Adnkronos, che ha commentato la cavalcata dell'azzurro nelle Finals fino alla finale, persa contro Djokovic: «Un grandissimo risultato, questa finale, che premia la capacità di Jannik di giocare bene ad altissimo livello, cosa che aveva già fatto vedere prima di questo Master: ora ha confermato tutti i progressi che sta facendo giorno dopo giorno.

Ma in finale Sinner non ha giocato bene assolutamente. Da quello che ho visto ieri Jannik mi è sembrato un pò vuoto, un pò scarico, il suo tennis non era efficace, i suoi colpi non erano penetranti, non erano incisivi, per cui c'erano momenti in cui Djokovic giocava in mezzo al campo e non si muoveva e faceva muovere Jannik, i suoi colpi non facevano male, non c'erano i soliti angoli che lui prende normalmente».

«E poi è stato molto falloso», ha continuato, «ieri ha sbagliato tanto ma nonostante questo nel secondo set ha continuato ad avere delle chance per poter recuperare, perché Djokovic ha avuto dei momenti in cui ha sbagliato pure lui. Però di fatto ieri Jannik era svuotato, sia di energie mentali che fisiche»