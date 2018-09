Serena Williams canta in topless per beneficenza Video

In topless per beneficenza. la supercampionessa del tennis mondiale Serena Williams si è spogliata e si è esibita a seno nudo a sostegno di una associazione che si occupa di fare prevenzione per il cancro al seno. Tre settimane dopo la rovente finale degli US Open la regina del tennis mondiale è tornata prepotentemente alla ribalta apparendo senza il top, ma con il petto nascosto dalle sue mani, in un video in cui canta per promuovere lo screening del cancro al seno.





L'ex numero uno del mondo, che il 26 settembre ha compiuto 37 anni, canta una canzone «I Touch Myself» («Mi tocco») del gruppo australiano The Divinyls, a sostegno dell'organizzazione Breast Cancer Network Australia. «In questo mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, ho registrato una versione di »I Touch Myself« per ricordare alle donne di fare un'auto esame a cadenza regolare» - scrive Serena sul post su Instagram. «Sì, mi c'è voluto un certo sforzo, scrive la tennista- ma l'ho fatto perché è un tema che riguarda tutte le donne, di qualsiasi colore e di ogni parte del mondo. La diagnosi precoce è fondamentale e consente di salvare tante vite umane».

