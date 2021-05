Roland Garros, brilla Fognini che avanza al secondo turno. Alle 14:15 in campo Alessandro Giannessi

Esordio col botto al Roland Garros per l'azzurro Fabio Fognini, che con un netto 3 - 0 (6-4 6-1 6-) liquida il "padrone di casa" Gregoire Barrere. Match sostanzialmente a senso unico quello che è andato in scena tra l'italiano e il francese, con Fogna che concede un solo break all'avversario nel primo game dell'incontro, riportandosi in carreggiata nell'ottavo game sempre del primo set da cui da inizio ad un parziale di 15 giochi a 5 con cui chiuderà agevolmente l'incontro.

Skipping into Round Two like… ⏭ 🇮🇹@fabiofogna opens his 14th career #RolandGarros with a 6-4, 6-1, 6-4 victory over 🇫🇷Gregoire Barrere. pic.twitter.com/mJvW7vpP2Z — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021

Al secondo turno il sanremese attenderà il vincitore della sfida tra l'ungherese Marton Fucsovics e l'altro giocatore di casa Gilles Simon. Alle 14:25 sempre di oggi invece andrà in campo Alessandro Giannessi, impegnato in un difficile primo turno contro il giapponese Kei Nishikori.

