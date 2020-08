Djokovic trionfa nel primo torneo post lockdown e fa subito la storia

Novak Djokovic è tornato. Il campione serbo si lascia alle spalle il Covid e le polemiche legate al suo Adria Tour e al focolaio di contagi che aveva scatenato e trionfa al Masters 1000 di Cincinnati, quest'anno yraslocato sul cemento di New York, su cui lunedì cominceranno gli Us Open. Nole ha battuto in rimonta il canadese Milos Raonic per 1-6 6-3 6-4, mantenendo immacolato il suo curriculum 2020 fatto finora di 23 vittorie e 0 sconfitte. Con questo trionfo, inoltre, Djokovic fa una volta di più la storia del tennis. Intanto eguaglia il record di Rafa Nadal di 35 Masters 1000 vinti in carriera e poi diventa l'unico giocatore della storia del tennis ad aver vinto tutti e nove i "1000" almeno due volte.

