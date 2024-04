Nadal giocherè a Barcellona: il campione spagnolo riparte dalla terra rossa. Affronterà l'italiano Cobolli al primo turno

Rafael Nadal è pronto a tornare sulla terra battuta. Il campione spagnolo, che aveva annunciato di non riuscire a prendere parte al torneo di Montecarlo, giocherà nell'Atp 500 di Barcellona, in programma dal 15 al 21 aprile.

Nadal all'Atp 500 di Barcellona: sfiderà Cobolli

Il 37enne mancino non gioca una competizione da più di tre mesi, a causa dei numerosi problemi fisici. Adesso è pronto a tornare nella superficie che ama di più dove al primo turno affronterà l'italiano Flavio Cobolli (match in programma martedì 16 aprile). Lo spagnolo a Barcellona si è imposto 12 volte e adesso è pronto a rimettersi in gioco. Questo ha stabilito il sorteggio del torneo catalano. Nadal vanta 22 titoli del Grande Slam ma, a causa della lunga assenza, è sceso alla posizione 646 del ranking mondiale. A gennaio 2024 si è infortunato a una gamba durante il torneo di Brisbane e ha poi dato forfait per l'Australian Open. In seguito ha rinunciato al Masters 1000 di Doha, a Indian Wells e successivamente a Montecarlo, come annunciato sui propri canali social. "Il mio corpo non me lo permette", ha ribadito.

L'ultimo trionfo di Nadal risale al Roland Garros 2022. Il Grande Slam parigino andrà in scena tra poco più di due mesi, dal 20 maggio al 9 giugno, e Nadal ha bisogno di testare la sua condizione fisica in un torneo minore. Rafa Nadal ha detto: «Sono felice di essere qui. Barcellona è un posto che mi ha portato mota gioia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci resta che scoprire quale sia il reale stato di forma del leggendario tennista spagnolo.