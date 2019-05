Nadal: «Due gare in un giorno sono rischiose. Ora sotto con Verdasco ai quarti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bis vincente.si gode la doppia vittoria in un giorno agli Internazionali di tennis: 6-0 6-1 a Chardy, 6-1 6-0 a Basilashvili. «Sono state due partite differenti. E’ stato un giorno positivo e anche abbastanza rischioso - racconta Rafa -. Mi sono svegliato presto e sono contento di come è andata». Il maiorchino cerca «di migliorarsi di giorno in giorno, dando sempre il meglio». Poco importa che i match siano uno o due. Lo spagnolo è uno dei pochi a non fare polemica sul rinvio delle partite per il maltempo: «Ieri è stato un giorno lungo. Un traffico incredibile. Ma dobbiamo essere pronti anche a questo, essere pazienti e dare il massimo in campo». In vista dei quarti di finale contro«le sensazioni sono positive» senza pensare ai trofei lasciati per strada in questa stagione: «Non è che ogni giorno confronto quello che faccio con il passato. Eccomi, sono qui, ai quarti di finale e non vedo l’ora di giocare domani». Nessun dubbio sul valore del suo avversario: «Mi chiedete perché non ha vinto tanto? Perché vincere è molto difficile. Fernando è molto forte e potente, ma vincere è dura. E’ un grande giocatore e ha avuto una grande carriera come tennista, ma ce ne sono tanti che hanno fatto come lui».