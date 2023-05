Internazionali tennis, torna la Special Edition di Tennis & Friends

foto PAOLO CAPRIOLI/AG.TOIATI

Torna la Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport che inaugura il Tour 2023: la cultura della prevenzione è giovane. Quest'anno il focus sarà infatti sui giovani, visti i dati allarmanti, tra gli altri, sul sovrappeso e sull'obesità giovanile. La manifestazione, che si svolge nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia e in collaborazione con Fitp, Federazione italiana tennis e padel, è ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente all'università Cattolica del Sacro Cuore, e da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà possibile prenotare screening e visite mediche gratuite con un focus su alimentazione, cuore e sport, che saranno effettuate nelle strutture sanitarie aderenti all'iniziativa, coordinate dalla Asl Rm 1. A supporto dell'evento anche quest'anno sarà presente Croce rossa italiana. Ampio spazio come sempre sarà dedicato all'intrattenimento, infatti i visitatori avranno la possibilità di assistere al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, numerosi i personaggi dello sport e dello spettacolo invitati a «scendere in campo per la prevenzione»: Veronica Maya, madrina dell'evento, Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Mara Venier, Marco Tardelli, Gianni Rivera, Vincent Candela, Teo Mammuccari, Max Biagi, Lorenzo Musetti, Diego Nargiso, Matilde Brandi, Paolo Calabresi e tanti altri.