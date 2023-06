Nadal operato all'anca a Barcellona, almeno 5 mesi prima del rientro in campo

Rafael Nadal è stato operato all'anca sinistra a Barcellona venerdì sera e dovrebbe stare lontano dai campi di tennis per altri cinque mesi. È quanto emerge dall'entourage del campione maiorchino che proprio oggi, sabato 3 gikugno, compie 37 anni. Nadal, che ha vinto 22 tornei del Grande Slam, si aspettava di rimanere fuori solo per sei-otto settimane dopo l'infortunio agli Australian Open di gennaio, ma non si è ripreso e l'operazione all'anca è stata necessaria. La procedura artroscopica sullo psoas è andata bene, con le aree danneggiate pulite e rinforzate ed è stata affrontata anche una vecchia lesione del labbro. Nadal è stato costretto a saltare gli Open di Francia .

Nadal atteso in campo nel 2024

Lo spagnolo ha annunciato il mese scorso che si sarebbe preso una pausa prima di quello che si aspetta sarà l'ultimo anno sul circuito nel 2024.

In forse, vistoi i tempi di recupero che saranno lunghi, la partecipazione agli Australian Open 2024.