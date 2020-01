Australian Open, Kyrgios e Gauff ricordano Kobe Bryant

Omaggio a Kobe Bryant anche agli Australian Open di tennis, dove si gioca l'ottavo di finale tra il campione spagnolo Rafa Nadal e il beniamino locale Nick Kyrgios. Quest'ultimo è sceso in campo per il riscaldamento e per le foto di rito prima del match indossando una maglietta gialla con il n. 8, per ricordare l'analoga divisa indossata a lungo dall'ex campionissimo dei Lakers morto tragicamente ieri sera. La giovanissima campionessa americana Coco Gauff , molto colpita dalla morte di Bryant, ha invece scritto sulle sue scarpette rosa la dedica 'Mamba mentality' e poi 'riposa in pacè con i numeri storici del campione americano, l'8 e il 24. Anche l'altra tennista americana, Cathie McCally, compagna di doppio della Gauff, ha voluto ricordare l'ex atleta, scrivendo 'Kobè sulle scarpe. Sugli spalti della 'Rod Laver Arenà di Melbourne si sono visti omaggi alla stella del basket, nel pubblico infatti c'è chi ha indossato la maglietta gialla dei Lakers con il n. 24 del campione.

