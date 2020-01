Nba, per la morte di Kobe Bryant rinviato il derby Clippers-Lakers

Si sono giocate sei partite nel turno di questa notte in Nba, ancora caratterizzato dall'emozione per la scomparsa di Kobe Bryant. È stato invece rinviato il derby californiano tra i Los Angeles Lakers, la ex squadra del campione morto tragicamente, e i Los Angeles Clippers. La partita di cartello vedeva di fronte i Rockets, ancora privi di James Harden e di Russell Westbrook, e gli Utah Jazz. Hanno vinto i primi per 126-117, grazie a un gigantesco Eric Gordon che ha messo a segno 50 punti, facendo così dimenticare l'assenza in campo dei due assi di Houston.. È andata male agli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari (per lui un buon personale con 14 punti, 5 rimbalzi e 6 assist), sconfitti per 107-97 dai Dallas Mavericks, sempre più lanciati in classifica. Buona serata anche per i Cavs, vittoriosi in trasferta contro i Pistons di Detroit con il punteggio di 115-110. Nelle altre sfide, Miami vince il derby di Florida contro Orlando per 113-92. Cadono gli Spurs di misura contro Chicago, 110-109, infine successo dei Kings su Minnesota per 133-129 con 42 punti firmati da Buddy Hield.

