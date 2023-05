Internazionali tennis, Camila Giorgi: «Vorrei vivere a Roma»

Roma è bella anche sotto la pioggia. Le parole di Camila Giorgi dimostrano il fascino oltremeteo della Città Eterna che, in questi giorni, fa aprire e chiudere gli ombrelli agli appassionati di tennis. Al Foro Italico è un sabato piovoso ma sotto le coperture del Centrale o dentro uno stand, si leggono con piacere le parole della tennista azzurra che sta procedendo bene agli Internazionali BNL d'Italia: «Adoro giocare a Roma: è una città bellissima e mi piacerebbe viverci un giorno. Ho fatto un giro in monopattino – anche se è un po’ pericoloso – per il centro, tra i monumenti ed è stato meraviglioso. E poi mi piace la gente, puoi parlare con tutti, ed è tutto molto semplice. In passato - riporta il sito ufficiale del torneo non mi piaceva tantissimo giocare sulla terra poi ho capito che potevo farlo esattamente come sul cemento»