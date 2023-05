Internazionali tennis, Camila Giorgi in campo contro Arantxa Rus

Mercoledì 10 Maggio 2023, 15:20

Dopo il ko al «Mutua Madrid Open» Camila Giorgi, n.40 WTA, si appresta a fare il suo esordio agli Internazionali BNL d'Italia a Roma. L'azzurra si era ritirata in Spagna sulla situazione di un set pari (6-4 4-6 lo score), dopo un'ora e cinquanta minuti di partita, nel match di primo turno contro l'egiziana Mayar Sherif, n.59 del ranking. La 31enne di Macerata aveva chiesto un «medical time out» per un problema al ginocchio destro (lo stesso che le aveva impedito di scendere in campo nella giornata decisiva della BJK Cup) alla fine del secondo set. A Roma la Giorgi vorrà dimenticare in fretta il ritiro ad inizio set in terra iberica.

