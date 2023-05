Internazionali, Rune in finale risponde alle critiche: «Medical time out? È permesso e lo uso»

«Il mio ricorso frequente ai medical time out? Li chiamo quando ho un problema, quando sento dolore. Se è permesso, perché non dovrei usufruirne?». Lo ha detto Holger Rune, finalista agli Internazionali d'Italia, in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale contro Ruud, dopo che gli era stato chiesto dell'interruzione della gara per un medical time out un po' sospetto. Anche Ruud, prima di lui, di fronte ai giornalisti aveva detto: «Voglio sperare che abbia chiesto il medical time out perché stava male». Intanto Rune si dice molto soddisfatto del suo risultato a Roma: «Casper era molto forte, non avevo un buon record con lui, dovevo trovare soluzioni diverse per batterlo. Ho messo in campo il mio miglior tennis - continua il classe 2003 - Mi piace giocare in Italia, c'è grande atmosfera, un tifo molto passionale che sul campo si sente. Il mio record vincente contro i top 5? Affrontare i migliori al mondo è sempre una sfida molto intensa»