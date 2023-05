Diretta Internazionali tennis, Rune-Ruud 6-6: semifinale al Centrale

Holger Rune e Casper Ruud si affrontano nella prima semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Il danese, ventenne numero 7 al mondo, contro l'olandese, 24 anni e numero 4 del mondo. Una grande occasione per entrambi per prendersi la scena del torneo del Foro Italico dopo le eliminazioni eccellenti di Alcaraz e Djokovic. Il match si giocherà regolarmente, il meteo sembra clemente sul Centrale in una settimana resa complicata dalla pioggia.