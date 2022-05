Internazionali, Sonego chiede il Var: «Aiuterebbe gli arbitri»

Non è felice Lorenzo Sonego dopo l'eliminazione subita da Denis Shapovalov. Il tennista azzurro, l'anno scorso semifinalista agli Internazionali di Roma, quest'anno saluta la competizione al primo turno, dopo una gara combattutta contro il canadese. Nel secondo set c'è stato un momento di tensione che ha segnato la gara: Shapovalov, sotto 4 game a 3, salva una palla break e s'infuria con il supervisor. Il pubblico lo inizia a fischiare e lui reagisce urlando "Chiudete la bocca". Poi commenterà: "Non ho compreso perché ha fatto il point penalty. Non capisco quando certi giocatori non si fidano, la palla era nettamente fuori, poi un po' di nervosismo ci sta".

'Certe cose non dovrebbero succedere'

Poi Lorenzo rincara la dose: "L'arbitro ha fatto due errori in uno, anche al terzo set ha dato il punto all'avversario, sono cose che non devono succedere. Un replay potrebbe dare una grande mano agli arbitri, quello era un punto importante che ha cambiato completamente la partita. Da lì Shapovalov ha cambiato modo di giocare, sbagliando molto meno". E quando gli chiedono perché non si è rivolto lui al giudice arbitro, ribatte: "Con l'esperienza che ho avuto dico che non serve, la decisione rimane la stessa...". La sua prestazione però è da salvare: "Non mi rimprovero niente, ho dato tutto anche oggi. Le occasioni le ho avute, mi dispiace per il primo set, l'ho dominato ma è cambiato verso la fine, quando lui è cresciuto tanto. Peccato, è stata comunque una bella partita", conclude il piemontese.