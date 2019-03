Indian Wells, Djokovic si ferma, vanno avanti Nadal e Federer

Un numero uno esce,e due vanno avanti. Novak Djokovic è out nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il serbo è stato sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber per 6-4, 6-4 in un'ora e 38 minuti. Va avanti Roger Federer che nel derby svizzero con Stanislas Wawrinka, si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4. Turno passato senza problemi invece per Rafa Nadal, numero 2 del mondo, e qui vincitore in tre edizioni, che ha sconfitto per 6-3 6-1 l'argentino Diego Schwartzman (26).



Per quanto riguarda il tabellone femminila, si registra l'eliminazione di Naomi Osaka. La giapponese, numero uno del mondo e campionessa in carica, è stata sconfitta dalla svizzera Belinda Bencic, numero 23 del ranking, per 6-3, 6-1 in appena un'ora e 6 minuti di gioco. In precedenza era uscita di scena anche Simona Halep, numero due del ranking, sconfitta dalla ceca Marketa Vondrousova per 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 39 minuti. Un k.o. che consentirà alla Osaka di conservare la prima posizione del ranking anche alla fine del torneo californiano.

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA