Internazionali di Roma, in campo squilla il telefono di Iga Swiatek, «Scusate, lo spengo subito» - il video

Non sono mancati i colpi durante il match di tennis tra la polacca Iga Swiatek, attuale numero 1 del ranking WTA, e la kazaka Elena Rybakina (sesta in classifica generale), valida per l’accesso alla semifinale degli Internazionali di Roma.

La numero 1 del mondo è stata costretta al ritiro durante il terzo set, per via di un problema alla gamba, e il match è stato quindi vinto a tavolino da Rybakina. Ma prima ancora del clamoroso finale, era già avvenuto un episodio alquanto insolito, tra un game e l'altro del secondo set.

Cellulare squilla in campo

All’improvviso, proprio mentre Rybakina sta per effettuare una battuta di servizio, squilla un cellulare: l’arbitro pensa immediatamente che provenga dal pubblico e chiede di fare silenzio.

Ma si sbaglia: dopo qualche istante di incertezza, Swiatek si rende conto che il telefono che suona è il suo.

La tennista si precipita a cercare il dispositivo nel borsone per spegnerlo. Dopo qualche secondo di imbarazzo lo trova, tra gli applausi del pubblico divertito. Quindi lo spegne, lo passa al suo allenatore e torna a ricevere.