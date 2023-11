Finals, esordio da record per Sinner su Sky. E domani c'è il big match contro Djokovic

Esordio da record per il tennis su Sky: ieri l’incontro delle Atp di Torino, Sinner-Tsitsipas, ha ottenuto il miglior ascolto di sempre per un match delle Finals, con 543 mila spettatori medi, 1 milione 39 mila spettatori unici e il 4,1% di share.

Billie Jean King Cup, vince il Canada: Italia sconfitta 2-0 in finale, ko Trevisan e Paolini

Ottimo anche l’altro singolare, Djokovic-Rune, che ha raccolto 281 mila spettatori medi. Buoni anche gli ascolti del post gara di Sinner, con 195 mila spettatori medi, e lo speciale “Jannik oltre il tennis (un anno dopo)”, con 187 mila spettatori medi.

Numeri destinati a replicarsi, se non migliorare, domani, quando alle 21 andrà in scena il big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita deciderà, con ogni probabilità il primo posto del girone verde, con il serbo che ha battuto Holger Rune in tre set. Più agevole la vittoria di Sinner, che ha piegato Tsitsipas in due set 6-4, 6-4.