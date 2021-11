Federer annuncia il forfait per gli Australian Open: «Conto di tornare in estate, ma saranno decisivi i prossimi mesi»

L'ultimo incontro di Roger Federer è stato nel suo tempio, il prato dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, a Wimbledon, il 7 luglio del 2021. Contro Hubert Hurkacz, lo stesso che ieri Yannik Sinner ha surclassato in due set alle Atp Finals, ha sconfitto il Re per 3-0, da allora più nulla: né Us Open, né altri Masters 1000, niente di niente. A quarant'anni, il tennista svizzero, però, non vuole arrendersi e, anche se non parteciperà neanche agli Australian Open, vorrebbe riprendere in mano la racchetta almeno nell'estate del 2022, sempre che il ginocchio destro lo permetterà.

APPROFONDIMENTI IL RITIRO Atp Finals, Berrettini non ce la fa: «Il mio corpo non... SPORT Atp finals, Sinner contro Hurkacz a Torino

«Conto di ritornare alle competizioni per l'estate 2022, ma i prossimi quattro o cinque mesi saranno decisivi», ha detto Federer in un'intervista alla Tribune de Genève. «La verità - ha aggiunto - è che sarei incredibilmente sorpreso di giocare a Wimbledon, in altre parole l'Australia non è nemmeno presa in considerazione. La fine è vicina, ma voglio provare ancora a giocare qualche grande incontro».