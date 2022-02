Atp Dubai, Sinner vola ai quarti, battuto Murray in due set

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo 4 del seeding, supera lo scozzese Andy Murray, ex numero 1 Atp scivolato in 89esima posizione a causa di numerosi infortuni, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 42 minuti. Sinner affronterà ai quarti il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo e quinta testa di serie.