Coppa Davis, ascolti da record su Sky: quasi due milioni di telespettatori per il match di Sinner

Ancora ascolti darecord per Jannik Sinner e per gli azzurri che hanno trionfato in Coppa Davis, 47 anni dopo la prima volta. Il secondo e decisivo incontro tra Sinner-De Minaur è stato infatti visto su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis da 1 milione 24 mila spettatori medi, con il 5,1% di share e 2 milioni di spettatori unici. Picco di 1 milione 283 mila spettatori a fine match.

Si tratta del terzo miglior ascolto della storia per una partita di tennis su Sky. Il primo match Arnaldi-Popyrin, dalle 16, ha raccolto 849 mila spettatori medi, con il 5,8% di share e 2 milioni 62 mila spettatori unici. Lo studio postpartita e la premiazione sono stati visti da 552 mila spettatori medi.