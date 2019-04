Montecarlo, Cecchinato e Sonego agli ottavi di finale: grandi vittorie con Wawrinka e Kachanov

Il numero uno del mondo, Novak Djokovic, accede al terzo turno del torneo Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, battendo in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 40 Atp. Una vittoria non facile per il campione serbo costretto a combattere per quasi due ore e mezza per avere ragione dell'avversario col punteggio di 6-3 4-6 6-4.

Anche il nostro Lorenzo Sonego approda a sorpresa al terzo turno del torneo del Principato. Il 23enne torinese numero 96 del ranking mondiale ha battuto in due set, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 il russo Karen Khachanov, numero 12 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo.

Non delude Cecchinato (numero 11 del seeding). Dopo aver sciupato il primo set contro il 34enne svizzero Stan Wawrinka perdendolo 6-0, l'azzurro è ripartito aggiudicandosi 7-5 il secondo e 6-3 il terzo.

Ultimo aggiornamento: 20:07

