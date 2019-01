Becker: «Avrei voluto affrontare Federer sull'erba»

L'ex stella del tennis tedesco Boris Becker ha dichiarato che affrontare lo svizzero Roger Federer sull'erba sarebbe stato un grande incentivo, ma ha dichiarato che non avrebbe voluto mai giocare contro lo spagnolo Rafael Nadal sulla terra. «Mi sarebbe bastato giocare un set contro Federer», ha dichiarato il tre volte campione di Wimbledon ad un congresso internazionale della Federazione Tennis tedesca a Berlino. Federer, 37 anni, e attualmente terzo nella classifica mondiale, ha un record di 20 titoli nei quattro tornei del Grande Slam, tra cui otto volte sull'erba di Wimbledon. Al contrario, Becker, 51 anni, non vorrebbe affrontare Nadal sulla terra rossa. Lo spagnolo ha vinto undici dei suoi 17 Slam sulla terra del Roland Garros. Becker non è mai riuscito ad arrivare in finale del torneo parigino. Non giocherebbe neanche contro il suo ex protetto, Novak Djokovic, ha rivelato Becker che ha allenato il serbo, specialista sul cemento, per tre anni. Dopo un infortunio al gomito che lo ha tenuto fuori dal circuito per un pò, Djokovic è tornato l'anno scorso in cima alla classifica mondiale.

