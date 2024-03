Arnaldi ko contro Machac 6-3, 6-3: il ceco supera il turno e affronta uno tra Sinner e O'Connell

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Arnaldi nell'Atp di Miami a causa della sconfitta con Tomas Machac. Il tennista ligure si è arreso al ceco che vince in due set 6-3, 6-3. Il numero 60 al mondo archivia la partita sfruttando soprattutto gli errori dell'aazzurro che paga la meno lucidità rispetto all'avversario. Dopo un inizio positivo nei primi game, Arnaldi è calato nel servizio e ha lasciato sempre più spazio a Machac, sbagliando anche diversi colpi.

Finisce così il primo ottavo in un Master 1000 dell'atleta di Sanremo che non riesce a strappare neanche una palla break all'avversario. Il ceco ora attende Jannik Sinner o Christopher O'Connell, impegnati in serata sullo Stadium.

Il ko con Machac, però, non cancella l'ottimo torneo di Arnaldi che lunedì registrerà il nuovo best ranking (35 o 36 al mondo). Matteo tornerà adesso in Europa per la stagione su terra: il primo torneo sarà il Masters 1000 di Monte-Carlo, al via il 7 aprile.