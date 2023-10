Lazio, Sarri pensa al Feyenoord. Da Vecino e Kamada fino a Zaccagni e Immobile: ecco chi spera in una maglia

Non c'è tempo di rifiatare in questa ripresa post Nazionali per la Lazio. I biancocelesti dopo lo scarico di ieri mattina, oggi pomeriggio inizieranno a preparare la sfida contro il Feyenoord. Quello di mercoledì alle 18:45 sarà il ritorno in uno stadio dal clima incandescente che promette scintille. Lo scorso anno il club capitolino nonostante due risultati a disposizione perse 1-0 abbandonando l'Europa League. Quest'anno in ballo ci sarà il primato del gruppo E di Champions che per ora la squadra di Sarri detiene assieme all'Atletico Madrid, ma per confermarsi dovrà ottenere il massimo in un De Kuip privo di sostenitori laziali e pronto al fuoco soprattutto contro il tecnico biancoceleste dopo le parole di un anno fa.

Lazio, da oggi iniziano le prove tattiche in ottica Feyenoord

Solo con un atteggiamento come quello visto per buona parte delle ultime tre partite si potrà pensare di ottenere qualcosa in Olanda. Sarri ha fatto i complimenti alla squadra per quanto visto al Mapei Stadium, ma da oggi tornerà a premere come un martello soprattutto sull'approccio che si aspetterà col Feyenoord. Il match di mercoledì potrebbe già essere rivelatore, per questo è attesa una Lazio simile a quelle viste finora in Europa. Tra i pali ci sarà il solito Provedel. In difesa dopo il turno di riposo potrebbe rivedersi Hysaj assieme a Marusic sulle fasce, mentre in mezzo difficilmente Sarri non riproporrà la coppia con Patric e Romagnoli, finora sempre titolare in Champions League.

Da Vecino e Kamada a Zaccagni e Immobile: dubbi dalla cintola in su

I dubbi principali invece sono tra centrocampo e attacco. Il tecnico infatti sta pensando ancora a Vecino come play. Una mossa che ridurrebbe il ballottaggio per la mezzala destra ai soli Kamada e Guendouzi, con a sinistra ovviamente l'intoccabile Luis Alberto. Davanti è ancora più sicuro che ci saranno dei cambi. In primis sulla fascia sinistra del tridente, dove è pronto per tornare dal 1' Zaccagni al posto di Pedro. A destra è previsto il solito Felipe Anderson, mentre davanti c'è il dubbio tra Immobile e Castellanos.

Il Taty si è comportato alla grande nelle ultime uscite (1 gol e 2 assist), ma il capitano freme per riprendersi il posto sotto riflettori europei. Sarri avrà due allenamenti per fare la sua scelta.