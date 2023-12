Lazio, rifinitura anti Atletico Madrid: Patric ha ancora la febbre e va verso il forfait

Tempo di rifinitura Champions in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati questa mattina dalle ore 11 nel centro sportivo di Formello alla vigilia della determinante sfida contro l’Atletico Madrid. Prima i soliti 15 minuti aperti ai media durante il torello e l’attivazione atletica. Dopodiché largo alle prove tattiche e infine ai calci da fermo prima di rientrare negli spogliatoi. Al Wanda Metropolitano ci sarà in ballo il primato, exploit che alla Lazio è riuscito solamente in un’occasione nella propria storia e replicarlo sarebbe un’iniezione di fiducia importante visti gli alti e bassi vissuti finora in stagione.

Lazio, niente allenamento per Patric

Pronti via la buona notizia non è arrivata per Sarri visto che Patric non è tornato in gruppo. Il centrale spagnolo ieri non si era allenato, ma non per la contrattura al polpaccio destro. Quella è stata superata, ma stavolta a frenarlo è stata qualche linea di febbre che anche stamattina non gli ha permesso di allenarsi. A questo punto il numero 4 difficilmente verrà rischiato, perciò a conti fatti la Lazio andrà al Wanda Metropolitano senza quattro giocatori: Patric appunto, Rovella (squalificato), Romagnoli (verso il rientro con l’Inter) e Isaksen, fermatosi in Coppa Italia per una lieve lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra.

Le probabili scelte di Sarri in ottica Atletico

In base a quanto emerso dalle prove tattiche di stamattina, Sarri ovviamente nel suo 4-3-3 partirà contra i pali. In difesa spazio ancora asulle fasce, mentre in mezzo senza Patric toccherà ancora a. A centrocampo non ci sono molti dubbi:procede verso una maglia in cabina di regia, mentre ai suoi lati sarà ancora il turno di. Nel tridente offensivo infine quello maggiormente certo di un posto è. Gli altri due se li contenderannosulla fascia ein mezzo.