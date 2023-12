Lazio, continua il periodo no per gli infortuni: solo crampi per Patric, ma rischio stiramento per Isaksen

All'indomani degli ottavi di finale di Coppa Italia vinti contro il Genoa, la Lazio già da oggi si ritroverà in campo. Semplice scarico in attesa di preparare tatticamente la sfida contro il Verona di sabato. Anche al Bentegodi non saranno ammessi errori in vista della lenta risalita Champions, ma a preoccupare Sarri saranno le condizioni fisiche di diversi calciatori. Un lungo elenco a cui ieri si sono aggiunti anche Patric e Isaksen, usciti anzitempo nella gara infrasettimanale e per i quali il tecnico adesso incrocia le dita.

Lazio, la lista degli infortunati si allunga

Tra oggi e domani si tireranno le somme in ottica Hellas, ma ci ha pensato Mau ieri a dare una mano nel post partita, a partire da chi sicuramente non potrà giocare: «Romagnoli non ci sarà di sicuro, anche se a breve avrà un ultimo controllo». Il centrale quindi proverà ad esserci nell'ultima gara di Champions contro l'Atletico Madrid. Diversa la situazione degli altri due lungodegenti Zaccagni e Casale: «Mattia ha fatto parte in gruppo stamattina (ieri, ndr) e può esserci per uno spezzone. Nicolò dovrebbe rientrare domani (oggi, ndr)». E poi sull'acciaccato Luis Alberto: «Speriamo di recuperarlo».

Sospiro di sollievo per Patric. Ansia per Isaksen

Quattro nomi ai quali ieri appunto si sono aggiunti anche Isaksen e Patric. Il tecnico si è espresso così dopo il triplice fischio: «La prima impressione è che non si tratta di lesioni, ma serviranno gli esami strumentali». Per il difensore centrale sembra essersi trattato solamente di crampi all'altezza del polpaccio destro. Diverso il discorso invece per l'esterno danese, fermatosi nella prima frazione per un dolore al quadricipite sinistro. È vero che solamente la risonanza potrà dare certezze, ma ad oggi è alto il rischio di uno stiramento. Sarebbe una vera beffa nel momento in cui l'ex Midtjylland stava iniziando a trovare più spazio.