Lazio, a gennaio caccia a un difensore: occhi su Valentini e Ferrari

Quella con la Salernitana sarà un'altra sfida determinante per la corsa Champions della Lazio, ma Sarri ancora una volta sarà costretto a qualche scelta forzata soprattutto in difesa. Con Casale che dovrà saltare almeno altre tre gare sempre per una lieve lesione all'adduttore della coscia destra, ieri ha rischiato il ko anche Romagnoli. Il numero 13 si è fermato durante la partita tattica, ma alla fine si è trattato di un semplice affaticamento e per ora non ci sono allarmi in vista di sabato all'Arechi anche se non va dimenticato che l'ex Milan arrivava già da un periodo al limite visto che non è mai uscito dal campo.

Si guarda già al mercato per la difesa

Il secondo ko di Casale perciò ha fatto riflettere la società sulla necessità di aggiungere un difensore alla rosa, anche perché il quarto centrale, ovvero Gila, continua a non essere utilizzato da Sarri. Finora lo spagnolo infatti non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione, motivo per il quale ha chiesto a Fabiani di essere piazzato già nel mercato di gennaio. L'ex Real Madrid, pagato circa 6,5 milioni, è nella lista dei partenti (assieme a Basic), ma prima di lasciarlo andare sarebbe opportuno trovare un sostituto del quale Sarri possa fidarsi di più. L'unica cosa certa al momento è che oltre all'Espanyol e il Granada c'è anche il Rayo Vallecano sul giocatore biancoceleste, che a quel punto dovrebbe essere sostituito al più presto per non rimanere con soli tre centrali.

Difesa: Valentini e Ferrari sul taccuino di Fabiani

Negli ultimi discorsi tra la società e Sarri quindi sono finiti due nomi per il centro della difesa. Uno è molto esperto e si tratta di Gian Marco Ferrari. Il difensore del Sassuolo, in scadenza a fine stagione, potrebbe essere quell'usato sicuro al quale affidarsi nelle situazioni di emergenza ed è stato proposto di recente a Formello. L'altra opzione invece è sempre un giovane come Gila e arriva dall'Argentina. Si tratta del classe 2001 del Boca Juniors Nicolas Valentini, giovane talentuoso centrale che piace tanto al vice presidente degli Xeneizes, Juan Roman Riquelme e in scadenza a dicembre 2024.

In attesa della ripartenza in campionato è già tempo di mercato in casa Lazio.