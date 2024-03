Lazio, almeno il bilancio sorride: il club di Lotito in positivo di 40 milioni nel 2023 grazie alla Champions

Se sul campo le cose non girano e fuori ci sono perlopiù critiche, almeno per quanto riguarda i conti Lotito può sorridere. È stata infatti pubblicata la relazione semestrale chiusa al 31 dicembre 2023 nella quale si legge che «Il gruppo Lazio al 31 dicembre 2023 presenta un risultato netto positivo di Euro 40,07 milioni». Come previsto quindi riecco l'utile per il club biancoceleste, con un giro di affari passato dai 67,01 milioni dello scorso anno agli attuali 118,83 grazie alla partecipazione in Champions League.

Lazio, pubblicato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

A incrementare il valore della produzione sono stati i ricavi da gare (13,48 milioni), diritti tv ed altre concessioni (94,10 milioni) sponsorizzazioni, pubblicità e royalties (7,68 milioni), merchandising (1,55) ed altri ricavi (2,02). I costi operativi, 76,34 milioni, sono aumentati rispetto alla stagione precedente di 5,55 milioni, mentre il capitale immobilizzato stabile a 165,61 milioni, ha registrato un incremento di 6,68 milioni. Infine, come si legge nella relazione, il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati ammonta a 75,25 milioni di euro.

Acquisti e cessioni: ecco tutti i dati

A tal proposito, come si legge nel bilancio, la Lazio ha notificato anche le cifre di acquisti e cessioni. Per quanto riguarda i primi, il club ha speso circa 30 milioni di euro. In ottica prima squadra vanno considerati Castellanos (14,2 milioni, il più pagato), Isaksen (11,4), Kamada (1,5 milioni di commissioni), Mandas (951mila euro), ma anche Marcos Antonio (1 milione circa di premi per lo Shakhtar) e 1 milione per i prestiti di Sepe, Pellegrini, Rovella e Guendouzi. Questi ultimi tre hanno un riscatto obbligatorio che comporterà un esborso massimo (bonus compresi) di 38 milioni di euro.

Somma però da considerare come pagamento futuro alla stessa stregua dei premi previsti per i nuovi acquisti già inseriti a bilancio (6,93 milioni). Chiudono i pagamenti i giovani Sulejmani (1 milione al Perugia) e Bosi (130mila euro di indennità di formazione).

Per quanto riguarda le cessioni invece, buona fetta degli oltre 47,8 milioni di euro iscritti a bilancio è arrivata dalla cessione di Milinkovic all'Al-Hilal, con 39,7 milioni lasciati in dote al suo vecchio club con un risparmio di quasi 6 milioni di ingaggio tra base fissa e bonus. Maximiano invece semplicemente scendendo in campo con l'Almeria ha sbloccato il riscatto già inserito di 8,1 milioni di euro, con risparmio di 1,3 di stipendio. La Lazio informa anche che le cessioni estive hanno assicurato altri 1,8 milioni di euro (verranno inseriti in seguito), mentre quelle in prestito di gennaio un risparmio di 1,35 milioni di ingaggio.