Lazio, nuovo assalto a Pellegrini: Lotito spinge per convincere la Juve a cederlo in prestito

Tra nuovi profili accostati e accelerazioni inventate di mercato, l'unica certezza è che la Lazio continua ad allenarsi ad Auronzo di Cadore senza nuovi acquisti. In giornata è atteso un arrivo in ritiro, ma si tratterà di Cancellieri, reduce dalle vacanze post Europeo Under 21. L'esterno, che piace a tante squadre, sarà l'unico ad aggregarsi al momento, anche perché il nuovo arrivato Castellanos è ancora bloccato per questioni burocratiche in Spagna. Niente da fare quindi per Sarri, che da almeno tre colpi rischia di non averne nemmeno uno a disposizione in alto Veneto.

Il tecnico nel frattempo sta proseguendo con le sedute tattiche, ma comincia a chiedere novità nel breve periodo alla dirigenza. Lotito è atteso dall’inizio della prossima settimana ad Auronzo, ma prima continuerà a muoversi assieme alla squadra di mercato per cercare di accontentare Sarri.

Tra le richieste dell’allenatore c’è anche il terzino sinistro di piede mancino, elemento fondamentale per avere un’alternativa di gioco in più dando maggiore imprevedibilità alla manovra.

Nuovi tentativi con la Juve per Pellegrini

In lista sono stati sempre tre i profili principali. In primis, che però non è mai stato trattato sul serio e di recente ha firmato con la. È stato sondato eccome, ma l’non ha accettato l’opzione del prestito, tant’è che l’ungherese è a un passo dal. Resta quindi il solo Lucadell'elenco iniziale, sul quale Lotito è pronto a tornare alla carica. I bianconeri lo vogliono cedere. Il patron biancoceleste spinge invece per un nuovo prestito a 8 milioni di riscatto anziché 15 (legato alle presenze) e con una partecipazione all’ingaggio. Già entro il fine settimana sono attesi nuovi contatti. È spuntato anche il nome del giovane Niccolòdella, ma al momento la priorità è un profilo più esperto.