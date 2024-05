Maltempo in Veneto, Zaia: "Situazione sotto controllo"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Ma la situazione è una situazione di criticità. Dopo dovremo vedere quale sarà l'evoluzione le prossime ore. Abbiamo già in funzione il bacino di Trissino e il bacino di Montebello, aperti prudenzialmente anche per abbassare la pressione su argini che già sono provati e inzuppati d'acqua dalla scorsa alluvione. Diciamo che attendiamo l'evolversi del meteo, comunque per ora è sotto controllo", le parole del presidente del Veneto Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev