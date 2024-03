Sinner-O'Connell, orario e dove vedere gli ottavi del Masters 1000 di Miami: l'azzurro torna in campo dopo il giorno di riposto

Jannik Sinner pronto a scendere in campo dopo il giorno di riposto. Per il terzo incontro dell'Atp Miami sfiderà Christopher O'Connell. L'australiano è l'avversario degli ottavi di finale della competizione che si sta tenendo in questi giorni in Florida. Si è tanto parlato di questo Master 1000, il secondo della stagione dopo Indian Wells, a causa della pioggia. Già giovedì diversi incontri erano saltati a causa della pioggia che ha congestionato tutto il calendario. Anche nell'ultimo match di Sinner contro Griekspoor il maltempo si è fatto sentire, con la partita che è stata interrotta per 50 minuti.

