Se è vero che sono gli eventi impossibili a rendere le cose straordinarie, allora l'Italia ha più di un motivo per sperare nell'impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Certo, sulla carta sembra molto più che la sfida di Davide contro Golia. Sul centrale di Wimbledon si affrontano l'aspirante Goat del tennis, forte di 23 titoli e 46 semifinali Slam, e il giovane altoatesino che per la prima volta approda tra i migliori quattro di un Major. E i quotisti si adeguano, tanto è vero che la vittoria di Sinner viene offerta a 5 contro 1, mentre quella dell'ironman serbo oscilla tra 1,15 e 1,20 (giocando 10 euro se ne portano scarsi 12 a casa). Fatte le giuste premesse, Sinner-Djokovic è davvero la sfida impossibile del venerdì (per fortuna 14 e non 13) di Wimbledon? Una strada, seppur tortuosa, l'italiano può e deve percorrerla. Tutto parte dal quarto di finale dell'anno scorso: il 5 luglio 2022 Djokovic tremò davvero: sotto 5-7, 2-6, Nole fu protagonista di una reazione incredibile, dominando gli ultimi tre set (6-3, 6-2, 6-2) al termine di 3h30' di gioco belle e faticosissime. Sinner, che oggi ha 12 mesi e tanta esperienza in più sulle spalle, deve far tesoro di quella sconfitta non sbagliando 4 mosse decisive (l'ultima un po' di più). Analizziamole.