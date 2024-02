Chi è Ryan Kent: età, altezza, ruolo, caratteristiche, fidanzata dell'attaccante a un passo dalla Lazio

Quando sembrava che il calciomercato stesse per chiudersi senza rinforzi, ecco che la Lazio ha chiuso per Ryan Kent. L'attacco dei biancocelesti non ha reso al meglio nelle ultime giornate e proprio Maurizio Sarri aveva chiesto un rinforzo al mercato. Quando nessuno sembrava destinato ad arrivare, con i tifosi che avevano cominciato a lamentarsi sui social, a poche ore dalla fine del calciomercato è arrivato l'attaccante inglese in forza al Fenerbahçe che è a un passo dal suo arrivo in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni. Manca solo la firma sul contratto e l'annuncio dell'ufficialità.

Lotito considera la Lazio al completo, ma le ultime ore di calciomercato non escludono un colpo