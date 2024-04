Roma-Lazio: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni del derby. Arbitra Guida

Conto alla rovescia per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma sabato allo stadio Olimpico. Prima volta in panchina nella partita più attesa per Daniele De Rossi e Igor Tudor che hanno ridato nuova linfa alle rispettive squadre. Il primo ha decisamente cambiato le sorti della stagione romanista che adesso è in piena corsa per il quarto posto. I biancocelesti sono decisamente più indietro, a -6 dai rivali, ma hanno vinto la prima gara della gestione Tudor, il big match di campionato contro la Juventus (perso in Coppa Italia). Il derby, però, è da sempre una partita a sé dove tutto può succedere e De Rossi e Tudor lo sanno bene.

Lazio, Felipe Anderson imprescindibile anche per Tudor. Il brasiliano punta la Roma e attende per il rinnovo