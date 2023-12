Rissa in Napoli-Monza, scontro tra Bondo e Kvara: Mazzarri espulso, ecco cosa è successo

Rissa nella partita tra Napoli e Monza. L'arbitro Di Bello è stato costretto a intervenire e a sventolare due cartellini rossi nel finale. È all'82' che si è accesa la miccia tra i giocatori e le panchine, con Walter Mazzarri che non ha gradito quanto è accaduto in campo ed è entrato nel terreno di gioco. Il suo atteggiamento, però, non è piaciuto al direttore di gara di Brindisi, che lo ha espulso.

