Psg-Barcellona: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Non il miglior momento per il Paris Saint-Germain che scende in campo contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Un big match che alla vigilia promette di essere spettacolare e combattutto, nonostante i poblemi in panchina dei francesi. La gestione di Luis Enrique ha creato qualche problema soprattutto alla stella della squadra, Kylian Mbappé, che non ha gradito alcune sue decisioni. Il tecnico spagnolo, infatti, ha sostituito in diverse occasioni l'ex Monaco che non ha per niente gradito così come anche suoi compagni si sono lamentati. Il Barça, invece, non riesce ad accorciare sul Real Madrid con il Girona che si fa sentire con il fiato sul collo. Per Luis Enrique sarà un tuffo nel passato, visti i suoi trascorsi al Barellona.

