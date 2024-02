Milan-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo aver superato entrambe il turno di qualificazione di Europa League, Milan e Atalanta si affronteranno nel match di domenica sera a San Siro. Una sfida cruciale per l'Europa che vede i rossoneri a +7 sulla Dea che, però, dovrà recuperare una partita contro l'Inter. Per i ragazzi di Gasperini è un appuntamento da non fallire per rimanere in scia delle prime della classe, Pioli invece deve difendere il terzo posto e tentare il sorpasso sulla Juventus.