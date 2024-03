Lecce-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma scende in campo contro il Lecce al Via del Mare nella 30a giornata di Serie A. La squadra di De Rossi potrebbe fare a meno di Paulo Dybala, alla prese con un problema fisico. Rientrano in gruppo, invece, Smalling e Renato Sanches che dovrebbero essere a disposizione. Probabile maglia da titolare per Baldanzi nel tridente insieme a Lukaku ed El Shaarawy.