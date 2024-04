Juventus-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Juventus scende in camo contro la Fiorentina per la trentunesima giornata di Serie A. Posticipo serale per una delle rivalità più sentite del nostro campionato, con i bianconeri che hanno intenzione di mettere fine alla crisi e tornare a fare punti anche in vista della Champions League. Alla vigilia, Massimiliano Allegri ha fissato come obiettivo quello di tornare a competere per la massima competizione per club della Uefa. La viola, invece, viene dalla sconfitta con il Milan in campionato e dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, con il recupero che è fissato al 24 aprile.

Juventus, Allegri: «Bisogna andare assolutamente in Champions. Il rinnovo? Penso solo a centrare l'obiettivo»