Maignan lascia il campo, da Zoro a Eto'o fino a Balotelli: tutti i gesti dei calciatori contro gli insulti razzisti

Udinese-Milan si è interrotta alla mezz'ora a causa dei tifosi friulani, che hanno bersagliato Maignan di insulti razzisti. Dopo averlo fatto presente all'arbitro qualche minuto prima, il portiere rossonero ha deciso di prendere la situazione in mano e abbandonare il terreno di gioco posizionandosi a bordocampo. Per convincerlo a giocare è stato necessario l'intervento dei suoi compagni che sono andati a prenderlo sin dentro il tunnel che porta agli spogliatoi, dove si stava dirigeendo dopo essersi tolto i guantoni. Un gesto importante, che dimostra come il razzismo sia ancora una piaga presente all'interno dei nostri stadi. Maresca ha deciso così di sospendere per cinque minuti la partita, ma non è la prima volta che un calciatore in Italia prende posizione contro questi episodi.

Udinese-Milan, Maignan lascia il campo per insulti razzisti da parte dei tifosi bianconeri: partita sospesa per cinque minuti