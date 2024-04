Empoli-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Sabato pomeriggio c'è Empoli-Napoli, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano i toscani dopo il pareggio per 2-2 contro l Frosinone, con Cheddira che ha risposto ai gol di Politano e Osimhen. Nelle ultime cinque giornate, i campani hanno ottenuto tre pareggi, una vittoria e una sconfitta, mentre l'Empoli quattro sconfitte e una sola vittoria. I toscani sono invischiati nella lotta salvezza, mentre il Napoli spera in una cavalcata finale per raggiungere il sesto posto che vale l'Europa League.

