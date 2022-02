Rugby, Sei Nazioni Under 20: questa sera gli azzurrini sfidano la Francia a Mont-de-Marsan Diretta SkySport Il calendario

C'è una Nazionale azzurra assai attesa in questo periodo di Sei Nazioni. È l'Under 20 di Massimo Brunello. Obiettivo di una squadra che mescola sapientemente talenti classe 2002 e 2003, nonostante le sirene della Nazionale maggiore (in campo domenica 6 febbraio alle 16), migliorare il quinto posto dello scorso anno sul neutro di Cardiff: un 43-3 rifilato alla Scozia e match tiratissimi contro Francia e Irlanda, dando infine del "tu" all'Inghilterra. Oggi, venerdì 4 febbraio alle 21 (diretta tv Sky Sport 1), alla faccia del Festival dei fiori i ragazzi capitanati dal romano Giacomo Ferrari cercano gloria al "Guy Boniface" di Mont-de-Marsan contro i pari età della Francia.

"Ci aspettiamo un'avversaria combattiva - le parole di Brunello - spinta da un pubblico che come sempre in casa loro sarà molto caldo e numeroso. Per parte nostra abbiamo preparato la gara focalizzando il lavoro sulla nostra identità e sul nostro gioco, in particolare la solidità difensiva: l’obiettivo è quello di essere competitivi dal primo all’ultimo minuto, contro ogni avversario, fino alla fine del Torneo".

Il tecnico polesano punta su Mey estremo, Pani e Lazzarin alle ali, Passarella e Fudari ai centri. Tandem Teneggi-Garbisi (Alessandro, fratello del Paolo apertura della Nazionale maggiore) in cabina di regia. Mischia con Ferrari numero 8, affiancato dai compagni di reparto Vintcent e Odiase. Primi cinque davanti con la coppia Andreoli-Ortombina in seconda ed il trio Rizzoli, Scramoncin e Genovese in prima.

La formazione annunciata:

15 MEY Francois Carlo (HBS Colorno)

14 PANI Lorenzo (Benetton Rugby Treviso Srl)

13 PASSARELLA Dewi (Ruggers Tarvisium)

12 FUSARI Arturo (Fiamme Oro Rugby)

11 LAZZARIN Filippo (Petrarca Rugby)

10 TENEGGI Nicolò (Valorugby Emilia)

9 GARBISI Alessandro (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

8 FERRARI Giacomo - CAP (Unione Rugby Capitolina)

7 VINTCENT Ross Michael (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

6 ODIASE David (HBS Colorno)

5 ANDREOLI Riccardo (FEMI-CZ Rovigo)

4 ORTOMBINA Alessandro (Valorugby Emilia)

3 GENOVESE Riccardo (Cus Torino)

2 SCRAMONCIN Tommaso (Petrarca Rugby)

1 RIZZOLI Luca (Unione Rugby Capitolina)

A disposizione:

16 BONAN Mattia (Rugby Rovigo Delta Srl Ssd)

17 BIZZOTTO Valerio (Rugby Bassano 1976)

18 BERNARDINELLO Matteo (Petrarca Rugby)

19 CENEDESE Giovanni (Villorba Rugby)

20 BERLESE Carlos (Ruggers Tarvisium Asd)

21 TOMASELLI Gianluca (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

22 FORONCELLI Paul Marie (Rangers Vicenza)

23 SANTE Giovanni (Mogliano Rugby 1969)



La Francia, allenata dal C.T. Jean-Marc Béderède risponde così:

15. PERCHAUD Matis (Aviron Bayonnais)

14. MONTGAILLARD Victor (USA Perpignan)

13. BELLEMAND Robin (US Colomiers)

12. M’FOUDI Samuel (USA Perpignan)

11. AURADOU Hugo (Section Paloise Béarn Pyrénées)

10. BANOS Léo (Stade Montois)

9. TIXERONT Killian (ASM Clermont Auvergne) (capitaine)

8. NTAMACK Théo (Stade Toulousain)

7. JAUNEAU Baptiste (ASM Clermont Auvergne)

6. DAYRAL Émile (SU Agen)

5. REYBIER Enzo (US Oyonnax)

4. LE BRUN Louis (Castres Olympique)

3. GAILLETON Emilien (SU Agen)

2. BEVIA Axel (Montpellier Hérault Rugby)

1. AURIAC Max (Stade Toulousain)

A disposizione:

16. BOUDOU Benjamin (ASM Clermont Auvergne)

17. MOUKORO Thomas (Racing 92)

18. SIMUTOGA Valentin (ASM Clermont Auvergne)

19. PORTAT Raphael (Stade Toulousain)

20. SUTA Malohi (Provence Rugby)

21. CAPILLA Esteban (Aviron Bayonnais)

22. RIMET Liam (LOU Rugby)

23. RANDLE Ethan (USA Perpignan)

Il calendario 2022 del Torneo Under 2o

Prima giornata

Venerdì 4 febbraio: ore 21, Scozia-Inghilterra (the DAM health Stadium, Edimburgo) Diretta Sky Sport Arena. Ore 21, Irlanda-Galles (Musgrave Park, Cork). Ore 21, Francia-Italia (Stade Guy Boniface, Mont-de-Marsan). Diretta Sky Sport 1

Seconda giornata

Venerdì 11 febbraio: ore 20, Italia-Inghilterra (Monigo, Treviso). Ore 21, Francia-Irlanda (Stade Maurice David, Ax-en-Provence). Ore 21, Galles-Scozia (Eirias Stadium, Colwyn Bay).

Terza giornata

Venerdì 25 febbraio: ore 20, Inghilterra-Galles. Ore 21, Scozia-Francia (the DAM health Stadium, Edimburgo). Ore 21, Irlanda-Italia (Musgrave Park, Cork).

Quarta giornata

Giovedì 10 marzo: ore 21, Galles-Francia (Eirias Stadium, Colwyn Bay).

Venerdì 11 marzo: ore 20, Italia-Scozia (Monigo, Treviso).

Sabato 12 marzo: ore 20.15, Inghilterra-Irlanda.

Quinta giornata

Domenica 20 marzo: ore 15, Galles-Italia (Eirias Stadium, Colwyn Bay). Ore 18, Irlanda-Scozia (Musgrave Park, Cork). Ore 21, Francia-Inghilterra (Stade Aime Giral, Perpignan).



Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, in diretta anche altre cinque partite