Rugby Italia Mondiali: il calendario completo (48 partite), la tv e lo streaming, azzurri due volte in prima serata live su Rai2 e SkySport

Un mese (almeno, diciamo per scaramanzia) di Mondiale per l’Italia del rugby e quasi due (52 giorni!) per arrivare alla finale dell’evento che è sul podio delle manifestazioni sportive planetarie con Olimpiadi e campionati del mondo di calcio. Sarà una Coppa William Webb Ellis pantagruelica questa decima edizione che inizia l’8 settembre a Parigi con l’iperglicemica Francia-Nuova Zelanda, possibile anticipo dell’epilogo del 28 ottobre. Detto che passeranno ai quarti (mai raggiunti dall’Italia) solo le prime due delle quattro poule di cinque squadre ciascuna, gli azzurri del ct Kieran Crowley (13i nel ranking internazionale) sono attesi il 9 settembre alle 13 a Saint Etienne contro la Namibia (21a nel ranking), il 20 settembre alle 17.45 a Nizza contro l’Uruguay (17°), il 29 settembre alle 21 a Lione contro la Nuova Zelanda (4a) e il 6 ottobre alle 21 a Lione contro la Francia (3a). Su 10 mondiali per 7 volte siamo stati sorteggiati con gli All Blacks, così per dire. A ogni modo questo calendario significa che per la prima volta il rugby italico sarà in tv in prima serata per due partite consecutive di enorme spessore e ciò grazie all’entente cordiale fra Rai e Sky con la collaborazione della Fir.

La prima, con la squadra affidata ad Andrea Fusco, trasmetterà le quattro partite dell’Italia su Rai2 e proseguirà anche con RaiSport con altre 15 partite compresa tutta la fase finale. SkySport, con la squadra affidata a Francesco Pierantozzi, prende l’intero piatto: tutte e 48 le partite in diretta anche streaming (Now Tv).

Una copertura record.

Il calendario della Coppa del Mondo

Venerdì 8 settembre

Francia – Nuova Zelanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Sabato 9 settembre

*** Italia-Namibia, Saint-Etienne, 13.00 – Geoffroy Guichard

Irlanda-Romania, Bordeaux, 15.30 – Matmut-Atlantique

Australia-Georgia, Parigi, 18.00 – Stade de France, Saint-Denis

Inghilterra-Argentina, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, Tolosa, 13.00 – Stadium

Sudafrica-Scozia, Marsiglia, 17.45 – Vélodrome

Galles-Fiji, Bordeaux, 21.00 – Matmut-Atlantique

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, Tolosa, 21.00 – Stadium

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Galles-Portogallo, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Irlanda-Tonga, Nantes, 21.00 – La Beaujoire

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Australia-Fiji, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Inghilterra-Giappone, Nizza, 21.00 – Allianz Riviera

Mercoledì 20 settembre

*** Italia-Uruguay, Nizza, 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, Tolosa, 14.00 – Stadium

Inghilterra-Cile, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Sudafrica-Irlanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Galles-Australia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, Lione, 17.45 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, Tolosa, 21.00 – Stadium

Venerdì 29 settembre

*** Nuova Zelanda-Italia, Lione, 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Fiji-Georgia, Bordeaux, 17.45 – Matmut-Atlantique

Scozia-Romania, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sudafrica-Tonga, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Venerdì 6 ottobre

***Francia-Italia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Inghilterra-Samoa, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Irlanda-Scozia, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, Nantes, 13.00 – La Beaujoire

Tonga-Romania, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Fiji-Portogallo, Tolosa, 21.00 – Stadium

Il calendario delle fasi finali della Rugby World Cup 2023:

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D, Marsiglia, 17.00 – Vélodrome

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C, Marsiglia, 17.00 – Vélodrome

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Semifinale venerdì 20 ottobre

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Semifinale sabato 21 ottobre

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Finalissima, sabato 28 ottobre

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis