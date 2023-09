Rugby Italia - All Blacks diretta live oggi 29 settembre a Lione: che cosa hanno già vinto gli azzurri nella sfida impossibile, il caso del 1995

Rugby Italia All Blacks Mondiali diretta live oggi 29 settembre Lione

Nella sconfitta che attende oggi l’Italia a Lione, pesante o speriamo meno pesante che sarà, c’è già comunque una vittoria che gli azzurri di Crowley hanno strappato ai sommi All Blacks. Un successo per palati fini, per fedeli di comprovata passione ovale che lascerà invece indifferenti la maggioranza della folle. Fa lo stesso. La prendiamo un po’ alla lontana: il 25 giugno 1995 su tutti i quotidiani sudafricani campeggiava un'intera pagina tipo Pubblicità&Progresso dedicata agli Springboks che il giorno prima a Jo’burg erano diventati campioni del mondo per la prima volta battendo gli All Blacks (ricordate il film Invictus del 2012?).

Si trattava della terza edizione dei Mondiali che nelle prime due edizioni avevano giustamente tenuto fuori la nazionale del paese dell’apartheid.

Poi la visione di Madiba Mandela che aveva puntato anche sul rugby (totem dei boeri osteggiato dalla maggioranza di colore) per riconciliare la nazione di lì in poi arcobaleno. Il testo di quella pagina: “Ieri per l’emozione le lacrime sono diventate fiumi perché abbiamo vinto qualcosa di più grande e e di più importante della coppa del mondo, abbiamo vinto il diritto di lottare per essa”. Testo potente e arguto: andava bene anche in caso di ko, anzi andava meglio: diceva tutto dell’amore per il rugby di un popolo orgoglioso che aveva appena cominciato a camminare unito.

I Boks, va da sé, hanno vinto tre coppe del Mondo in 7 edizioni (e vinceranno anche l’attuale), mentre agli arcirivali All Blacks sono servite nove edizioni per arrivare allo stesso traguardo.



Torniamo nell’assolata Lione e al match di stasera che stiperà l’Ol Groupama stadio con 60mila fortunati: 25mila kiwi (bella trasferta dagli antipodi), almeno 5mila italiani e il resto suiveurs francesi: da una parte la migliore formazione azzurra com’è logico e come inevitabile, dall’altra la migliore formazione dei “tutti neri” come non era logico e come era evitabile.

Dal 1979 ad oggi, in almeno la metà dei 16 precedenti, le loro divinità ci hanno rifilato i rincalzi (rincalzi extralusso, ma rincalzi) riuscendo comunque sempre a imporsi: 58-9 la media. Ai Mondiali ci sono capitati - dannati sorteggi - 7 volte su 10 e in 5 partite (una saltò per un tifone in Giappone nel 2019) la media si gonfia fino a 70-10. Ora i Blacks saranno pure precipitati al 4° posto nel ranking internazionale, ma restano sempre di un altro pianeta.

Epperò questa volta il ct Ian Foster mette i migliori e spande latte e miele per gli italiani che deve battere per approdare ai quarti di finale perché noblesse oblige.

Quindi ci tratta, almeno a parole, come se fossimo gli Springboks o la Francia ed è di certo una notevole vittoria perché gli azzurri e il ct Crowley avranno finalmente l’esatta misura del loro valore. Tutto vero, certificato dal punteggio: più sarà contenuto lo scarto più sarà attestata la qualità di quanto costruito da Crowley con il gruppo del capitano Lamaro.

Un voto realistico, non come quello derivato dai match con Namibia e Uruguay che l’Italia doveva per forza vincere con largo punteggio. Obbiettivo di rigore raggiunto, ma non con l’autorevolezza dettata dal ranking e non con la riconoscenza dovuta al Caso che ci ha messo di fronte due “piccole” prima dei colossi neozelandesi e francesi (6 ottobre, sempre a Lione). Questione di responsabilità per una nazionale dal 2000 ammessa al Sei Nazioni.

Che non avremmo mai raggiunto i quarti di finale, sin qui sempre sfuggiti, si sapeva sin dallo scalognato sorteggio di due anni fa, ma almeno il calendario della poule ci ha regalato due lussuosi match point per quanto del tutto irreali.

Di fatto il Mondiale degli azzurri inizia oggi ed è magnifico vedere l’entusiasmo negli occhi del capitano, di Ange Capuozzo, quasi enfant du pays, di Tommaso Allan che potranno giocare a mille contro i loro miti che a loro volta non toglieranno mai il piede dal gas come è giusto e maraviglioso che sia.

Allan: «Siamo cresciuti e possiamo metterli sotto pressione». E lo stesso Crowley: «La storia è contro di noi, ma c’è sempre la possibilità di cambiarla». Bravi, giusto atteggiamento, avanti così.

Il pronostico resta impietoso e non pare un granché utile confrontare uomini, ruoli, strategie per distillare temi tattici: la potenza di fuoco degli All Blacks resta fuori scala per noi. Placcare e placcare e placcare, poi se capita di mettere le mani su qualche pallone si potrà tentare il gioco in velocità brevettato dai giovani azzurri che lo staff tecnico neozelandese ha persino elogiato e studiato. Un’altra medaglia per il petto degli italiani che approderanno ai quarti ma che potranno raccontare di avere ottenuto il rispetto dei semidei neozelandesi e dei bleus, entrambi in lotta per la Coppa del Mondo.

NUOVA ZELANDA-ITALIA, domani a Lione alle 21 (Rai2, Sky Sport 1, Now).

Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi P., Varney; L. Cannone, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza, Lamb; Riccioni, Nicotera, Fischetti. A disp. Faiva, Nemer, Ferrari, Cannone N., Zuliani, Halafihi, Page-Relo, Odogwu.

all. Kieran Crowley

Nuova Zelanda: B.Barrett; Jordan, Ioane, J.Barrett, Telea; 10 Mo’Unga, Smith; Savea (cap.), Papali’i, Frizell, S. Barrett, Retallick; Laulala, Taylor, Tu’ungafasi. A disp. Coles, Williams, Lomax, Whitelock, Cane, Roigard, McKenzie, Anton Lienert-Brown.

all. Ian Foster

La classifica Poule A: Francia *** 13; Italia ** 10; Nuova Zelanda ** 5; Uruguay** 0; Namibia*** 0. * partite effettuate.

Ultimo turno: Francia-Italia 6 ottobre