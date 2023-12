Rugbista di serie A ubriaco, picchia due carbinieri e li manda in ospedale: arrestato Rusiate Nasove

Notte di violenza e paura a Reggio Emilia. Ubriaco, ha picchiato due carabinieri e li ha mandati all'ospedale. È finito in manette Rusiate Nasove, atleta del Valorugby (che milita nel campionato di Serie A della palla ovale) e che vanta 3 caps nella nazionale delle Isole Fiji. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Reggio Emilia, città dove il 28enne rugbista è stato protagonista di questo episodio tra giovedì e venerdì. Alcuni residenti in viale dei Mille, lungo la circonvallazione, hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo in preda all'alcol, disteso sul cofano di un'auto in sosta mentre urlava frasi sconnesse. Una volta arrivata una pattuglia, Nasove ha cominciato a manifestare un atteggiamento violento. Si è rifiutato di fornire documenti e generalità, poi con la sua imponente stazza (1.95 metri per 95 kg) ha aggredito i due militari, che hanno chiesto rinforzi alla questura.

Nel frattempo, il 28enne figiano è fuggito verso il centro, in piazzale Tricolore, dove ha tentato di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario.